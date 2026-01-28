Peppe, stanco del suo lavoro nel settore socio sanitario, sta pensando di mollare tutto. In un messaggio a Ester, racconta di sentirsi al limite e di voler trovare una via d’uscita. La sua decisione potrebbe portarlo a lasciare un mondo che, forse, non gli dà più soddisfazioni.

C ara Ester, ti mando un aggiornamento da un Peppe di valore e una svitata prossima alla fuga dal mondo socio sanitario lavorativo. Un Peppe noioso e premuroso, che ogni santo giorno scodella pranzi per me che arrivo trafelata. Che fa spese, lavatrici e pulizie e che senza lui avrei una casa come la caverna dei Flintstone. Con Peppe osserviamo questo mondo troppo spesso capovolto, e dopo quaranta anni insieme sceglierei ancora lui. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Ogni mattina ci si alza bisticciando. E tra le innumerevoli situazioni in cui ci auguriamo reciprocamente il teletrasporto istantaneo per ognuno su due pianeti ben lontani, una risata complice e salvifica ci risolleva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

