Le ragioni del Sì al referendum in un dibattito al Neglia

Questa mattina si è acceso un acceso confronto al Neglia, dove si è discusso delle ragioni per votare Sì al prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. I sostenitori hanno spiegato che la riforma può migliorare l’indipendenza della giustizia, mentre chi si oppone mette in guardia sui rischi di ingerenze. La campagna elettorale entra nel vivo, con i cittadini chiamati alle urne il 22 e 23 marzo 2026.

Il dibattito sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati infiamma la campagna in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026. La Camera penale di Enna, insieme ad altre associazioni forensi, organizza un convegno il 13 febbraio presso il Teatro Neglia per illustrare le ragioni del voto “Sì”, sottolineando la necessità di un miglioramento del sistema giustizia e di garanzie costituzionali di indipendenza della magistratura. Un confronto tecnico e approfondito, mirato a superare preconcetti ideologici e disinformazione, è l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Camera penale di Enna.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Neglia Dibattito Referendum: Pera e C. Salvi domani al Senato per 'Le ragioni del sì' Domani mattina, al Senato, Marcello Pera e Cesare Salvi terranno un convegno sulla giustizia. Referendum: Pera e C. Salvi giovedì al Senato per 'Le ragioni del sì'/Rpt Giovedì mattina al Senato, Pera e Salvi parleranno davanti ai senatori per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia Ultime notizie su Neglia Dibattito Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum. Cdo: Le ragioni del sì; Separazione delle carriere, le ragioni del sì contro i sofismi del no; Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no. Referendum giustizia, le ragioni del sì e del noIl 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a votare un referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Ad Isernia il comitato per il no del distretto di Campobasso che riunisce avvocati, ma ... rainews.it Riforma della giustizia, un incontro pubblico per spiegare le ragioni del Sì al referendumUn appuntamento a Peschiera Borromeo per approfondire la riforma costituzionale, con giuristi e rappresentanti dei comitati promotori ... 7giorni.info Enna – Referendum 2026, al Teatro Neglia un incontro sulle ragioni del Sì https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/comuni/31955-enna-%E2%80%93-referendum-2026-al-teatro-neglia-un-incontro-sulle-ragioni-del-si.html #enna #referendum2026 #giustizi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.