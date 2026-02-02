Referendum | Pera e C Salvi domani al Senato per ' Le ragioni del sì'

Domani mattina, al Senato, Marcello Pera e Cesare Salvi terranno un convegno sulla giustizia. L’evento si svolge alle 10 nella sala Zuccari e si concentrerà sulle ragioni del sì al referendum. Entrambi i politici spiegheranno le loro posizioni e cercheranno di convincere i senatori a sostenere il loro punto di vista. È un appuntamento importante per chi vuole capire meglio le motivazioni dietro il voto sul tema della giustizia.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono domani al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì" al referendum sulla giustizia. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, l'ex-presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, Antonio Baldassarre, Gaetano Quagliariello, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Nicola Latorre, Claudia Mancina, Claudio Velardi.

