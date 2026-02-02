Referendum | Pera e C Salvi giovedì al Senato per ' Le ragioni del sì' Rpt

Giovedì mattina al Senato, Pera e Salvi parleranno davanti ai senatori per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. L’evento si svolge alle 10 nella sala Zuccari e mette in campo due ex politici che spiegano perché credono che il cambiamento sia necessario.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono **giovedì 5 febbraio** al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì" al referendum sulla giustizia. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, l'ex-presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, Antonio Baldassarre, Gaetano Quagliariello, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Nicola Latorre, Claudia Mancina, Claudio Velardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: Pera e C. Salvi giovedì al Senato per 'Le ragioni del sì'/Rpt Approfondimenti su Marcello Pera Cesare Salvi Referendum: Pera e C. Salvi domani al Senato per 'Le ragioni del sì' Domani mattina, al Senato, Marcello Pera e Cesare Salvi terranno un convegno sulla giustizia. “Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum Giuseppe Valentino ripete più volte “centoundici” durante l’intervista al Secolo d’Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Marcello Pera Cesare Salvi Argomenti discussi: L'analisi di Meloni sul referendum Giustizia: la sinistra cerca il blitz ma tra i loro elettori tanti voteranno per il Sì; Referendum, oggi l'udienza al Tar sulla data: due avvocati per il No, 14 per il Sì. La memoria: A rischio validità del voto; Perché Meloni e Schlein (per ora) non mettono la faccia sul referendum; Votare si al referendum per una giustizia ostituzionalmente giusta (26.01.2026). Referendum: Pera e C. Salvi domani al Senato per 'Le ragioni del sì'Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono domani al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì ... iltempo.it Referendum: Pera e C. Salvi giovedì al Senato per ‘Le ragioni del sì’/RptRoma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono **giovedì 5 febbraio** al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. All'inizia ... ilsannioquotidiano.it Alle 13.40 di oggi, 15 gennaio, le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 504.444. Abbiamo superato le 500mila necessarie per chiedere il referendum. Continuiamo comunque a firmare fino al 30 gennaio! facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.