Referendum | Pera e C Salvi giovedì al Senato per ' Le ragioni del sì' Rpt

Giovedì mattina al Senato, Pera e Salvi parleranno davanti ai senatori per sostenere il sì al referendum sulla giustizia. L’evento si svolge alle 10 nella sala Zuccari e mette in campo due ex politici che spiegano perché credono che il cambiamento sia necessario.

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Marcello Pera e Cesare Salvi introducono **giovedì 5 febbraio** al Senato, sala Zuccari alle 10, un convegno su 'Le ragioni del sì" al referendum sulla giustizia. All'iniziativa partecipano, tra gli altri, l'ex-presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, Antonio Baldassarre, Gaetano Quagliariello, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Nicola Latorre, Claudia Mancina, Claudio Velardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

