Garlasco le sei prove contro Sempio e la pista familiare che stravolge tutto Dna poco chiaro e movente top secret

A Garlasco si avvicina alla conclusione il processo contro Sempio, con sei prove a suo carico e una pista familiare che cambia le carte in tavola. Tra dubbi sul DNA e un movente ancora top secret, l'incidente probatorio si avvicina alla chiusura. Intanto, lo scontrino alibi di Vigevano rischia di complicare ulteriormente il quadro investigativo.

L'incidente probatorio va verso la chiusura. Ma lo scontrino alibi di Vigevano potrebbe diventare un boomerang.

Nel caso di Garlasco, come nel caso di Avetrana, manca la certezza delle prove che rendono giustificata una pena. Ma nell’Italia che sventola le manette ai comizi elettorali, trovare un colpevole purchessia conta di più di accertare la verità e dare giustizia alla - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell'incidente probatorio - Sono sei le prove che collocherebbero Andrea Sempio sulla scena del delitto di Garlasco: dal Dna all'impronta, ma anche le telefonate e lo scontrino ... Come scrive virgilio.it