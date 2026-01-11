Delitto Garlasco Sempio | Non mi sembra ci siano elementi per un processo

In relazione al delitto di Garlasco, Sempio ha dichiarato di non ritenere ci siano ancora elementi sufficienti per avviare un processo. Si aspetta un rinvio a giudizio, ossia una convocazione per l’udienza preliminare, che definirà se ci saranno ulteriori passaggi. La decisione definitiva verrà presa durante questa fase, consentendo di valutare nel dettaglio le prove e le circostanze del caso.

"Un rinvio a giudizio nel senso di arrivare a un'udienza preliminare, quello ce lo aspettiamo. Poi vedremo nell'udienza preliminare. Noi puntiamo al proscioglimento ovviamente, non ci sembra ci siano elementi per andare avanti a processo. Vedremo". Lo ha detto Andrea Sempio, intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5. "Ormai sono un colpevole desiderato". "Secondo me ormai sono un colpevole desiderato. C'è gente che vuole festeggiare una mia condanna ", ha detto Andrea Sempio, intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5. "La cosa assurda di questa storia – ha detto Sempio, è che segue due strade: quella giuridica, che in realtà è stata abbastanza lineare, e poi la parte mediatica che èápassata dalle tv a internet fino alla gente comune.

