Le prime prove a Sanremo di Elettra Lamborghini | indossa giacca e corsetto ma con le pantofole

Questa mattina Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo per le prime prove con l’orchestra. La cantante si è presentata con una giacca elegante e un corsetto, ma ha sorpreso tutti indossando delle pantofole comode ai piedi. La sua apparizione ha attirato l’attenzione, tra curiosità e qualche sorriso tra i presenti.

Elettra Lamborghini è volata a Sanremo per le prime prove con l'orchestra. Durante la serata dei duetti di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini salirà sul palco per cantare insieme alle Las Ketchup il celebre Aserejé. Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà. Tra fitting parigini e preparativi per Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si muove tra musica, stile e dettagli che non passano inosservati. Durante il viaggio a Parigi, tra una prova look e una passeggiata sotto la Tour Eiffel, la cantante si è concessa uno shopping.

