Bilancio di previsione centrodestra difende la scelta del mutuo da 10 milioni per le strade

Il Comune di Latina ha approvato un mutuo da 10 milioni di euro inserito nel Bilancio di previsione, una decisione sostenuta dal centrodestra per migliorare la rete stradale. Mentre la cifra necessaria per un intervento completo supera i 200 milioni di euro, questa misura rappresenta un primo passo verso il potenziamento e l’efficienza delle strade della città.

Per mantenere efficienti tutte le strade di Latina occorrerebbero più di 200 milioni di euro, ma intanto il mutuo da 10 milioni di euro inserito nel Bilancio di previsione del Comune è un primo passo. Sono i capigruppo della maggioranza di centrodestra che guida l’amministrazione comunale di. Latinatoday.it Bilancio, il centrodestra alla Giunta: «La lista delle cose fatte è scarna» - Fugazza e Lecce (Civica Tarasconi): «Evidente l’impegno e i risultati sulle politiche giovanili». ilpiacenza.it

Centrodestra – Per il Cambiamento: “Bilancio di previsione con luci e ombre. Ci sarà vita amministrativa dopo il Pnrr?” - Nella giornata di ieri il Consiglio metropolitano ha approvato, con il solo voto contrario del gruppo Centrodestra e civici per il cambiamento, ... piananotizie.it

Il consigliere di minoranza ha presentato diversi emendamenti al Bilancio di Previsione incentrati sull'ambiente e la sostenibilità. #castellinotizie #roccapriora - facebook.com facebook

“Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2026-2028” L’Aula approva a maggioranza l’atto proposto dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni tinyurl.com/ycx97b5e #regioneumbria x.com

© Latinatoday.it - Bilancio di previsione, centrodestra difende la scelta del mutuo da 10 milioni per le strade

Coluccini si difende, il centrodestra si sfila

Video Coluccini si difende, il centrodestra si sfila Video Coluccini si difende, il centrodestra si sfila