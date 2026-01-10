Papigno gravi disagi per i lavori nel borgo | Situazione critica per persone anziane e con disabilità
A Papigno, i lavori di consolidamento delle mura e delle pendici del Castello stanno causando disagi significativi, in particolare a persone anziane e con disabilità. Sebbene necessari per garantire la sicurezza del sito, le attività stanno creando difficoltà alla comunità locale, evidenziando le sfide legate alla gestione di interventi strategici in aree residenziali sensibili.
I lavori di consolidamento delle mura perimetrali e delle pendici rocciose del ‘Castello’ di Papigno, pur considerati strategici e necessari, stanno creando forti disagi ai residenti delle zone a monte. A segnalarlo è il Circolo Pd di Papigno, che chiede soluzioni immediate per garantire una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
