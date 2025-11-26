Le donne dimenticate di Gaza | tra violenze rovine e inondazioni

Delegazioni di Egitto, Qatar e Turchia si sono incontrate al Cairo per discutere l'attuazione della seconda fase dell'accordo di pace L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Le donne dimenticate di Gaza: tra violenze, rovine e inondazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Ancora una volta, in occasione di un’importante manifestazione contro la violenza sulle donne, viene completamente dimenticato ciò che è successo in Israele nel corso degli ultimi due anni. Dimenticate le terribili violenze perpetrate il 7 ottobre, persino qu - facebook.com Vai su Facebook

#libri Pat Barker è una delle scrittrici che più ha saputo dare voce a chi, nella storia, non ne ha avuta, ovvero le donne dimenticate dalla guerra. Da qui nasce la sua trilogia delle donne troiane, una riscrittura moderna e femminile del mito omerico. Vai su X

Violenza contro donne: Oxfam, “in Cisgiordania ragazze palestinesi a rischio molestie e stupro”. “Porre fine a occupazione illegale” - In Cisgiordania gli attacchi armati dei coloni, spesso sostenuti dalle forze israeliane, hanno generato un clima di terrore fatto di molestie sessuali, minacce di stupro e distruzione di case e scuole ... agensir.it scrive

Violenza sulle donne 2025: le guerre l’aumentano, i cambiamenti climatici l’aggravano. Passi avanti in Italia - Più di 612 milioni di donne e ragazze vivono in zone di conflitto, tra cui Sudan, Ucraina, Gaza, Myanmar, Repubblica Democratica del Congo e ... Secondo notizie.tiscali.it

La geografia della memoria. Il silenzio sulla violenza sulle donne non è casuale, ma una scelta geopolitica - Se la violenza contro le israeliane viene ignorata perché politicamente scomoda, allora ... Riporta ilfoglio.it