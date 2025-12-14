Le pagelle di Forlì-Carpi Macrì il migliore in campo | una gara eccellente

Il Forlì torna alla vittoria nel match casalingo contro il Carpi, dopo cinque partite senza successi. La squadra dimostra carattere e determinazione, con un risultato finale di 4-2. Macrì si distingue come il miglior in campo, contribuendo in modo decisivo all'esito della gara e riportando entusiasmo tra i tifosi.

Dopo cinque gare senza vittoria il Forlì ritrova i tre punti nel match casalingo contro il Carpi imponendosi per 4 a 2. Vantaggio Forlì al 12° con Macrì a cui risponde Figoli per il Carpi al 20° per il momentaneo 1 a 1. Galletti che tornano avanti al 26° con Manetti, triplicano al 64° con. Forlitoday.it

