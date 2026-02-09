Disastro Var | Guida e Massa ribaltano la classifica di Juve e Napoli

Questa domenica di calcio ha portato molte polemiche. La partita tra Juve e Napoli si è conclusa con un risultato che ha ribaltato le aspettative, grazie a decisioni arbitrali contestate. Guida e Massa hanno influito sul punteggio finale, con alcune scelte che hanno fatto discutere i tifosi e gli addetti ai lavori. La giornata di Serie A si è conclusa con sette match su dieci giocati, ma il bilancio sugli arbitri resta negativo.

Week end negativo per gli arbitri di Serie A. Dal rigore negato a Cabal a quello concesso a Vergara: tutti i casi da moviola Sono state giocate solo sette delle dieci gare della 24esima giornata di Serie A, ma si può già fare un bilancio dell'operato degli arbitri e dire che è gravemente insufficiente. Nel posticipo tra Juventus e Lazio fa bene Guida a non concedere rigore dopo meno di un minuto per il tocco di mano di Marusic non punibile e a convalidare la rete di Pedro: non c'è fallo di Maldini su Locatelli a inizio azione. Sul gol annullato a Koopmeiners, invece, segue le indicazioni di Rocchi sul fuorigioco geografico di Khephren Thuram, sebbene il mediano bianconero non sembri affatto impattare sulla visuale di Provedel.

