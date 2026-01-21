Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé la tradizionale esposizione di carri allegorici e satira sociale lungo il Lungomare. Un appuntamento che ogni anno attira visitatori da tutta Italia, offrendo un’occasione per apprezzare l’arte e la creatività dei maestri carnevaleschi. La manifestazione rappresenta un momento importante di cultura e intrattenimento, mantenendo vivo il patrimonio di una tradizione storica e consolidata nel tempo.

Tutto pronto per il famosissimo Carnevale di Viareggio 2026: sarà davvero un’esplosione di creatività sul Lungomare più famoso d’Italia. Ebbene sì, il Carnevale di Viareggio 2026 si prepara a trasformare la città in un laboratorio a cielo aperto tra fantasia, satira e meraviglia. Come sempre, show e spettacolo mozzafiato sono assicurati. GIGANTESCHE COSTRUZIONI IN CARTAPESTA PER UN CARNEVALE DI VIAREGGIO 2026 DA NUMERI UNO. Le gigantesche costruzioni in cartapesta, emblema incontrastato della celebre manifestazione, torneranno a dominare il Lungomare di Viareggio. Quel fantastico Lungomare (dove abbiamo passeggiato una miriade di volte) che anche quest’anno sarà il cuore pulsante di un evento capace di attirare visitatori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Carnevale Viareggio 2026: satira protagonista sul celebre Lungomare

Carnevale di Viareggio 2026 : 10° Anteprima di Cartapesta

Il Carnevale di Viareggio Giganteschi carri allegorici sfilano sui Viali a Mare Un evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo domenica 1 febbraio 2026 Viaggio confermato Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito web www.las - facebook.com facebook

Il Museo del Carnevale Viareggio custodisce l’identità di una città che ogni anno si racconta attraverso la cartapesta, la satira e la creatività. Un luogo dove la tradizione diventa memoria viva e continua a parlare al presente youtube.com/shorts/30IMXzG… x.com