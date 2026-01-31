Feste di carnevale a Viareggio | arte maschere e tradizioni in calendario per l’edizione 2025

Il Carnevale di Viareggio si avvicina e promette un’edizione piena di colore e allegria. Domenica 1 febbraio alle 15 si apre ufficialmente con il primo Corso Mascherato, evento che dà il via a settimane di feste, carri e maschere artigianali. La città si prepara a tornare protagonista delle tradizioni più amate, con le strade che si riempiranno di musica e allegria sin dai primi giorni.

Il Carnevale di Viareggio si prepara a regalare un’edizione ricca di emozioni, arte e tradizione, con i primi appuntamenti che prenderanno il via domenica 1 febbraio alle ore 15 con il primo Corso Mascherato di apertura. La città toscana, già in fermento, si appresta a ospitare migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia e da paesi stranieri, attratti dallo spettacolo unico dei carri allegorici in cartapesta. L’evento, che si svolge ogni anno tra fine gennaio e il Martedì Grasso, ha raggiunto un livello internazionale di riconoscimento grazie alla sua capacità di combinare divertimento, satira politica e maestria artigianale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Feste di carnevale a Viareggio: arte, maschere e tradizioni in calendario per l’edizione 2025 Approfondimenti su Viareggio Carnevale Carnevale di Viareggio a Selvatelle, fra laboratori, maschere e premi. “Orgogliosi di questo progetto” Il Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio, portando laboratori, maschere e premi in un evento promosso dal Comune di Terricciola e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. Carnevale di Schignano: maschere di legno e tradizioni secolari nella Val d’Intelvi Il Carnevale di Schignano è un’antica tradizione della Val d’Intelvi, caratterizzata da maschere di legno e rituali secolari. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Carnevale di Viareggio - Ripasso in Maschera (8° Edizione) Ultime notizie su Viareggio Carnevale Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Aspettando il Carnevale 2026; Carnevale 2026: come festeggiarlo con i bambini tra gioco e cultura - - Explora; I dolci del Carnevale a Rimini. Doppia festa di Carnevale a Villa Romagnoli con la sfilata dei carri e lo sparoDomenica 15 febbraio, dalle ore 14, a Villa Romagnoli (Mozzagrogna), ci sarà la sfilata dei carri e i festeggiamenti in piazza della Vittoria, con una merenda per i bambini, accompagnati ... chietitoday.it Tutte le feste di carnevale nei paesi del comune di BargaBARGA - Per quanto riguarda le classiche feste di carnevale rivolte ai bambini e non, ecco alcuni dei prossimi appuntamenti nel comune di Barga. giornaledibarga.it Viareggio: inizia il Carnevale 2026 Concerto, mostre, cerimonie e feste rionali. tutti gli eventi del primo fine settimana dell'atteso Carnevale di Viareggio 2026. Con il primo dei sei Corsi Mascherati, in programma domenica 1 febbraio, prende il via il Carnevale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.