Dall’oblio alla rifondazione Il culto di Agata nel Medioevo convegno internazionale a Catania

Il Museo Diocesano di Catania ospiterà il convegno internazionale “Dall’oblio alla rifondazione”, che si terrà il 22 e 23 gennaio. L’evento approfondirà la storia del culto di Agata nel Medioevo, analizzando i processi di riscoperta e rinnovamento di questa figura religiosa nel contesto storico e culturale dell’epoca. Un’occasione per studiosi e appassionati di conoscere più da vicino un patrimonio spirituale e storico di rilevanza internazionale.

Le sessioni di studio vedranno la partecipazione di docenti provenienti da Catania e da altri atenei italiani ed europei Il 22 e 23 gennaio, il Museo Diocesano di Catania ospiterà il convegno internazionale “Dall’oblio alla rifondazione. Il culto di Agata nel Medioevo”, organizzato dall’Arcidiocesi di Catania e dall’Università di Catania, con un comitato scientifico composto dai professori Antonino La Manna, Antonio Mursia, Luigi Sanfilippo e Cristina Soraci. L’apertura dei lavori è prevista per giovedì 22 gennaio alle ore 16. Dopo i saluti istituzionali delle massime autorità civili e religiose — tra cui mons.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Convegno internazionale di Studi: Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento Leggi anche: Convegno internazionale di Studi: Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Liberati dall’oblio: i Pantani Gelsari e Lentini tra memoria, natura e futuro C’è un luogo, tra acqua e cielo, dove la natura ha continuato a resistere anche quando tutto sembrava volerla cancellare. Un luogo che oggi torna a reclamare attenzione, rispetto, futuro: - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.