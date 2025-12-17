Uno stage tra arte e passione | Rossella Brescia ospite de la Maison della Danza

Scopri l’universo di Rossella Brescia, un’artista poliedrica e appassionata che unisce talento, energia e creatività. La sua presenza magnetica e la versatilità la rendono una protagonista indiscussa del panorama italiano. Ora, attraverso uno stage tra arte e passione, ci invita a immergerci nel suo mondo, tra danza e emozioni, in un’esperienza unica alla Maison della Danza.

È una delle artiste più versatili e amate dello spettacolo italiano: ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Nata a Martina Franca, dopo anni di studio di danza classica e moderna conquista il pubblico televisivo come prima ballerina in programmi di grande successo, da Buona.

