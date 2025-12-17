Uno stage tra arte e passione | Rossella Brescia ospite de la Maison della Danza

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri l’universo di Rossella Brescia, un’artista poliedrica e appassionata che unisce talento, energia e creatività. La sua presenza magnetica e la versatilità la rendono una protagonista indiscussa del panorama italiano. Ora, attraverso uno stage tra arte e passione, ci invita a immergerci nel suo mondo, tra danza e emozioni, in un’esperienza unica alla Maison della Danza.

Immagine generica

È una delle artiste più versatili e amate dello spettacolo italiano: ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Nata a Martina Franca, dopo anni di studio di danza classica e moderna conquista il pubblico televisivo come prima ballerina in programmi di grande successo, da Buona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Kledi ospite della Maison della Danza

Leggi anche: Cava de’ Tirreni, Premio Arte in Danza compie dieci anni: Enzo Paolo Turchi ospite d’onore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

back stage rossella brescia 2017

Video back stage rossella brescia 2017

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.