Cortona si prepara a ricordare il Giorno del Ricordo con un evento dedicato agli studenti e aperto a tutti i cittadini. Mercoledì 11 febbraio, alle 10,30, nella sala del Consiglio comunale, si terrà una conferenza intitolata «Le memorie e la storia». Guido Giacometti, coordinatore regionale dell’Angvd, parlerà di fronte al pubblico, con il generale Massimo Dal Piaz come ospite. L’amministrazione comunale invita la comunità a partecipare per non dimenticare.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Cortona c elebra il Giorno del Ricordo con un’iniziativa dedicata agli studenti e aperta alla cittadinanza, Mercoledì 11 febbraio alle 10,30 nella sala del Consiglio comunale si terrà «Le memorie e la storia», conferenza di Guido Giacometti, coordinatore regionale Angvd (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), con la partecipazione del generale Massimo Dal Piaz. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Anvgd e la partecipazione dell’istituto d’istruzione superiore «Luca Signorelli». «Il Giorno del Ricordo rappresenta un momento fondamentale di riflessione civile e storica, soprattutto per le giovani generazioni - spiega l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - Con l’iniziativa “Le memorie e la storia” vogliamo offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di comprensione, affinché la memoria delle vicende del confine orientale non resti confinata alla commemorazione, ma diventi consapevolezza critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Le memorie e la storia», Cortona celebra il Giorno del Ricordo

Approfondimenti su Giorno Ricordo

Ortona si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano.

Questa mattina, al VI Municipio di Roma, si tiene uno spettacolo teatrale dedicato alle donne italiane dimenticate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorno Ricordo

Argomenti discussi: 21 marzo – Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie; Memoria e Pace per le Vittime Civili di Guerra; Trent’anni di Progetto Policoro, tra memoria e futuro; Un Rotella fuori posto? La Casa della Memoria di Catanzaro.

«Le memorie e la storia», Cortona celebra il Giorno del RicordoMercoledì 11 febbraio la conferenza di Guido Giacometti, coordinatore Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con il generale Massimo Dal Piaz ... lanazione.it

Le memorie flash di Intel e STMicro si fondonoLe due aziende hanno deciso di congiungere le divisioni dedicate alle memorie flash per creare uno dei più grandi produttori al mondo di memorie non volatili. Parte dei chip potrebbero essere ... punto-informatico.it

È emozionante rivivere il clima dei Giochi olimpici di Cortina 1956 tramite le memorie di Carlo Calzà, atleta cortinese di pattinaggio di velocità, che partecipò alla manifestazione affrontando le gare dei 5 e 10 mila metri sul lago ghiacciato di Misurina. Calzà, na facebook