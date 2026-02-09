Da mesi la riqualificazione dell’area ex Cupole a Milazzo è ferma, tra lavori che non avanzano e niente di deciso sul futuro. Chi sperava in una riapertura estiva si dovrà rassegnare: i tempi si allungano e l’incertezza regna sovrana. La struttura, simbolo di un passato glorioso, resta chiusa e senza una svolta concreta.

Tempi lunghi ma soprattutto tanta incertezza per la riqualificazione dell’area ex Cupole. Chi immaginava che in estate la gloriosa struttura potesse riaprire i battenti resterà deluso. Sono emerse infatti una serie di criticità proprio in quella zona, tra cui la mancata presenza degli immobili esistenti, o meglio di quel che resta, nella recente pianificazione del Pudm che dopo il voto del consiglio comunale è stato trasmesso a Palermo per la definitiva approvazione. Mancata presenza determinata da un altro problema di grande rilevanza: quelle strutture, realizzate negli anni ‘80 non sarebbero regolari dal punto di vista delle autorizzazioni edilizie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le Cupole a Milazzo, un amarcord senza futuro. Congelati restyling privati e pubblici

Approfondimenti su Cupole Milazzo

Ultime notizie su Cupole Milazzo

Le Cupole a Milazzo, un amarcord senza futuro. Congelati restyling privati e pubbliciÈ grottesca la situazione dell’area della celebre discoteca d’un tempo: al palo sia i nuovi concessionari bloccati. Da vecchie irregolarità legate agli immobili, sia il Comune che di riflesso non li h ... msn.com

Padre e figlia precipitano durante parapendio, feritiPadre e figlia sono rimasti feriti durante un parapendio per lo schianto contro la struttura metallica dell'ex discoteca Le Cupole, sulla litoranea di Ponente a Milazzo (Messina). A provocare ... ansa.it

Vergogna! Milazzo merita rispetto. #Lorenzo2026 facebook