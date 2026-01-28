A Livigno le cupole esperienziali “vista Giochi” sono ormai realtà. Le installazioni sono state posizionate in un’area che sembra uscita da un film di fantascienza, con un’atmosfera magica e futuristica. La località si prepara a sorprendere ancora una volta con questa novità originale, che promette di attirare visitatori da tutta Italia.

Livigno porta sempre novità, e le cupole esperienziali sembrano quasi arrivate da Marte, inserite in una magica atmosfera. In occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il piccolo Tibet presenta una proposta dedicata a chi desidera soggiornare in località durante il periodo olimpico, vivendo da vicino un momento storico per il paese e continuando al tempo stesso a praticare sport invernali. Il pacchetto è pensato per offrire agli ospiti la possibilità di essere protagonisti in una fase storica per la località, mantenendo intatta l’esperienza tipica della vacanza in quota. Un’opportunità che unisce la dimensione dell’evento internazionale alla quotidianità della neve e dello stile alpino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le cupole esperienziali “vista Giochi“

Approfondimenti su Livigno Novità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Livigno Novità

Argomenti discussi: Le cupole esperienziali vista Giochi.

Le cupole esperienziali vista GiochiLivigno porta sempre novità, e le cupole esperienziali sembrano quasi arrivate da Marte, inserite in una magica atmosfera. ilgiorno.it

Buona domenica da Venezia Tra archi antichi, cupole che raccontano secoli di storia e un volo improvviso che sembra un segno del destino. Venezia non si guarda: si ascolta, si attraversa, si sente. Anche di domenica. Anche lentamente. Che sia una gior - facebook.com facebook