Le confessioni di una recruiter | Mi pagavano per vendere lavori fantasma non dormivo più la notte
Una ex recruiter rivela che le veniva pagata per vendere annunci di lavoro inesistenti. Racconta di notti senza sonno, di profili fittizi e di come il suo ruolo si trasformasse in un inganno per ingrandire un sistema poco trasparente. La testimonianza mette in luce un lato oscuro del mercato del lavoro online.
Dagli annunci fantasma ai “profili jolly”: la testimonianza di un’ex addetta alla selezione del personale racconta a Fanpage.it il lato oscuro del recruiting, tra colloqui finti, corsi truffa e candidati ridotti a numeri.🔗 Leggi su Fanpage.it
