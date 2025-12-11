Nancy Brilli ha ricevuto più di 60mila voti fantasma a Ballando con le stelle | Eliminata dai bot non da Rossella Erra

Nancy Brilli è stata vittima di oltre 60.000 voti fantasma durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Fanpage.it rivela che questi voti sono stati annullati a causa di profili sospetti, evidenziando un episodio che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle preferenze espresse dagli spettatori.

«Sensazione di essere carne da macello? Un po' sì. Figli e figliastri? Decisamente sì». Le parole di Nancy Brilli, pubblicate su Instagram dopo la sua eliminazione da "Ballando con le Stelle", hanno acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. L'attrice, uscita di

Per la felicità di Mariotto, ripeschiamo Nancy Brilli e sabato prossimo invitiamo anche Veronica Pivetti e la Ferilli, così riuniamo le #Commesse. Sabrina non dovrà più fingere di divertirsi con un pupazzetto rosso (che non è il Gabibbo) #BallandoConLeStelle

Rossella Erra insultata dai fan di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle: "Minacciano di ammazzarmi" - Rossella Erra ha letto alcuni degli insulti che ha ricevuto sui social dai fan di Nancy Brilli, dopo la scelta di affidare il tesoretto di Ballando con