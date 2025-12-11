Nancy Brilli ha ricevuto più di 60mila voti fantasma a Ballando con le stelle | Eliminata dai bot non da Rossella Erra

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nancy Brilli è stata vittima di oltre 60.000 voti fantasma durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Fanpage.it rivela che questi voti sono stati annullati a causa di profili sospetti, evidenziando un episodio che ha sollevato dubbi sulla regolarità delle preferenze espresse dagli spettatori.

Fanpage.it è in grado di rivelare che sono stati oltre 60.000 i voti annullati a Nancy Brilli per profili sospetti nel corso di questa edizione. L'attrice è stata eliminata dai bot, non dal tesoretto di Rossella Erra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

