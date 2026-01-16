Micol Incorvaia ex del GF Vip | Mi pagavano mille euro a settimane ma il cachet dipende dal personaggio

Micol Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza nel reality, ricordando che il cachet varia in base al personaggio e che riceveva circa mille euro a settimana. Durante il programma, ha incontrato il suo attuale fidanzato, Edoardo Tavassi. La sua testimonianza offre uno sguardo realistico sul compenso e sulle dinamiche di partecipazione ai reality televisivi.

Gf Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ecco cosa ha fatto la sorella Micol! - Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno celebrato il loro amore nato nella casa del Grande Fratello Vip con un matrimonio da favola. comingsoon.it

Micol Incorvaia difende Antonella Fiordelisi: la complicità delle ex “nemiche”/ Il rincontro dopo il GF Vip - Sono già passati tre anni dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma i fan degli ex gieffini non hanno ancora smesso di ... ilsussidiario.net

#MicolIncorvaia ospite del podcast No Lies ha parlato, tra le altre cose, della sua esperienza al #GrandeFratello. L'influencer ha detto di avere un rammarico ovvero quello di essere ricordata soprattutto come parte di una coppia (è fidanzata con #EdoardoTav - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.