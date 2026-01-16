Micol Incorvaia ex del GF Vip | Mi pagavano mille euro a settimane ma il cachet dipende dal personaggio

Micol Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza nel reality, ricordando che il cachet varia in base al personaggio e che riceveva circa mille euro a settimana. Durante il programma, ha incontrato il suo attuale fidanzato, Edoardo Tavassi. La sua testimonianza offre uno sguardo realistico sul compenso e sulle dinamiche di partecipazione ai reality televisivi.

Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip, nell'edizione 2022-2023, durante la quale ha incontrato il suo attuale fidanzato Edoardo Tavassi. L'ex gieffina ha parlato dell'aspetto economico: "I pagamenti erano a cadenza settimanale, partivano da mille euro". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

