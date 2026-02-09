Le avventure di Cliff Booth ci ha regalato il trailer più figo lanciato durante il Super Bowl 2026

Durante il Super Bowl 2026, i trailer hanno fatto il pieno di attenzione. Ma quello che ha attirato di più l’interesse è stato il teaser a sorpresa di “Le avventure di Cliff Booth”, il sequel di “C’era una volta… a Hollywood”. La scena, girata in modo originale e con una regia di David Fincher, ha sorpreso il pubblico e i cinefili di tutto il mondo. La presentazione ha lasciato tutti con l’acquolina in bocca, aspettando di vedere cosa succederà nel nuovo film.

I cinefili di tutto il mondo hanno accolto i trailer lanciati durante le pause pubblicitarie del Super Bowl 2026 come un ricco secchiello di pop corn, particolarmente gustoso quando è apparso il un teaser a sorpresa del sequel di C'era una volta. a Hollywood, ovvero Le avventure di Cliff Booth, una ripresa non convenzionale del film di Quentin Tarantino, questa volta per la regia di David Fincher. Un progetto, su cui tutti stiamo speculando con l'acquolina in bocca da quando è stato rivelato, lo scorso aprile. Il teaser, della durata di un minuto, è ovviamente povero di trama, e al contenmpo consapevole del fatto che il suo pubblico lo trasfomerà in una valanga di freeze-frame su cui fare ragionamenti e ipotesi su Reddit da qui a quando uscirà la prossima anteprima, il trailer ufficiale prima dell'uscita del film.

