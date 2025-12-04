Le avventure di Cliff Booth | Leonardo DiCaprio chiude la porta a un suo ritorno nei panni di Rick Dalton?

Il ritorno di Rick Dalton si fa sempre più lontano, a quanto pare DiCaprio avrebbe declinato l'offerta milionaria di Netflix per comparire nel sequel diretto da David Fincher. Leonardo DiCaprio non tornerà nei panni di Cliff Dalton. L'attore ha sciolto le riserve smentendo ufficialmente il suo coinvolgimento nel sequel di C'era una volta a. Hollywood dedicato allo stuntman Cliff Booth che vedrà protagonista l'amico Brad Pitt e sarà diretto da David Fincher. A domanda diretta di Deadline, DiCaprio ha ammesso: "Ne avevamo parlato all'inizio. In definitiva, non vedo l'ora di vedere la storia di Cliff Booth, ma non sono nel film" Poi ha aggiunto: "Penso che David Fincher sia l'uomo perfetto per questo lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

