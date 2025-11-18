Crew motorfest arriva su xbox game pass il 20 novembre

l’aggiornamento di xbox game pass: nuove aggiunte e uscite di novembre 2025. La piattaforma di abbonamento Xbox Game Pass si prepara a offrire agli utenti un calendario ricco di novità e cambiamenti nel mese di novembre 2025. Dopo alcune recenti modifiche al catalogo, con l’aggiunta di titoli di rilievo e alcune uscite di giochi disponibili only in determinate fasce, si prevede un periodo dinamico e ricco di contenuti. Uno dei più attesi è The Crew Motorfest, che verrà inserito nel catalogo in questa settimana, arricchendo ulteriormente l’offerta per gli iscritti. le novità di novembre: ingresso di ‘The Crew Motorfest’ nel catalogo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Crew motorfest arriva su xbox game pass il 20 novembre

