Questa mattina a Roma è stato firmato un nuovo protocollo tra la Regione Lazio, rappresentata dalla Conferenza delle Assemblee Legislative, e l’ISLE. L’obiettivo è migliorare la qualità delle leggi regionali, offrendo formazione più specializzata ai tecnici e facilitando lo scambio di buone pratiche tra i diversi Consigli Regionali italiani. La firma segna un passo avanti per lavorare insieme su temi di legislazione e formazione, in modo più efficiente e condiviso.

Rafforzare la qualità della produzione normativa regionale, promuovere la formazione specialistica e favorire lo scambio di buone pratiche tra i Consigli Regionali italiani. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e l’ISLE (Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi). L’accordo è stato firmato dal Coordinatore della Conferenza e Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, alla presenza del Presidente dell’ISLE, Gianni Letta. “La firma di questo protocollo segna un passo fondamentale per l’ammodernamento delle nostre istituzioni legislative”, ha dichiarato il Coordinatore della Conferenza, che ha aggiunto: “ Collaborare con un centro di eccellenza come l’ISLE, sotto la guida autorevole del Presidente Gianni Letta, ci permetterà di elevare ulteriormente il livello tecnico delle leggi regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio, siglato protocollo tra Conferenza Assemblee Legislative e ISLE

Approfondimenti su Lazio Conferenza

Il Comune di Brindisi e Coldiretti hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo di nuove cultivar di piante resistenti alla Xylella.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lazio Conferenza

Argomenti discussi: Tutela dei minori, protocollo Asl-Garante regionale; Accordo tra Asl Latina e Garante dell'infanzia contro bullismo e cyberbullismo; Ater e rigenerazione urbana, protocollo d’intesa con 14 comuni pontini; ATER, presentato il protocollo d’intesa con 14 comuni.

Lazio. Siglato protocollo d’intesa tra Corte dei conti e NasL'obiettivo è quello di intensificare e coordinare le attività dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Roma, Latina e Viterbo nel settore del danno erariale nel comparto della vigilanza delle ... quotidianosanita.it

Lazio. Siglato protocollo Regione-sindacati: studi medici aperti anche in week end e festiviL'intesa siglata con i sindacati dei medici di famiglia prevede anche l'apertura degli studi nell’arco delle 12 ore ogni giorno. Previsto un programma di riorganizzazione per il prossimo autunno. IL ... quotidianosanita.it

Quintino Pallante nella Cabina di Regia del CNEL - Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, in rappresentanza della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, è stato nominato dal ... ll giornal facebook

Rucco (FdI): “Eletto coordinatore per l’ambito ‘educazione alla legalità e cultura antimafia’, nella Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee - #Calre ” tinyurl.com/4c73v8zb x.com