Aurigemma Lazio e Conferenza Assemblee Legislative | Serve un' Europa più pronta alle crisi sanitarie Le Regioni devono essere protagoniste

“L'Europa non può permettersi di farsi trovare impreparata di fronte alla prossima crisi sanitaria. Dobbiamo rafforzare ricerca, produzione e capacità di risposta, mettendo le Regioni al centro delle strategie europee”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, Antonello Aurigemma, intervenendo oggi in Commissione NAT del Comitato delle Regioni. Aurigemma ha richiamato la necessità di accelerare sulle contromisure mediche – vaccini, farmaci, diagnostica, dispositivi – e di colmare il ritardo europeo rispetto ad altre potenze globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

