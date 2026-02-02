Caso Romagnoli Lotito furioso dopo il no all’Al-Sadd | la possibile decisione della Lazio

Clamoroso colpo di scena nel caso Romagnoli. Il difensore ha detto no all’ultimo minuto all’Al-Sadd, scatenando la rabbia del presidente Lotito. La Lazio ora valuta se escluderlo dalla rosa, dopo il rifiuto deciso all’ultimo momento. La situazione resta calda e potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro del giocatore.

Il rifiuto all'ultimo minuto da parte del difensore a vestire la maglia dell'Al-Sadd ha portato a ulteriori tensioni con la società e con il presidente, e ora Romagnoli rischia l'esclusione dalla rosa Il caso Romagnoli continua a far discutere in casa Lazio. La questione sembra essere andata ben oltre la crisi tra società e calciatore, con il presidente Lotito su tutte le furie per ciò che è successo nelle ultime ore. In questa querelle, la confusione la fa da padrone. Il presidente Claudio Lotito prima aveva blindato il difensore romano, per poi comunicare l’apertura a un’eventuale cessione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli si è conclusa senza esito.

In casa Lazio si percepisce un clima teso, tra tensioni con la dirigenza e il caso Romagnoli.

Argomenti discussi: Il caso Romagnoli non è finito: Lotito furioso, la possibile decisione della Lazio; Lazio, Lotito contro tutti: ora blocca Romagnoli ma resta il gelo con Sarri; Enigma Romagnoli, Vecino va al Celta; Polveriera Lazio, la retromarcia su Romagnoli accontenta Sarri ma non il difensore: scoppia anche il caso Zaccagni.

