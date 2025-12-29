La Lube si prepara ad affrontare i quarti di finale di Coppa Italia a Perugia, con l’obiettivo di conquistare un pass per le Final Four del 2025. La trasferta prevede la partecipazione di circa 150 tifosi, pronti a sostenere la squadra. La partita rappresenta un momento importante per il club, che cerca di proseguire il percorso in stagione con determinazione e concentrazione.

di Andrea Scoppa Finale di 2025 col botto per la Lube, attesa domani dai quarti di finale di Coppa Italia nella tana degli acerrimi rivali di Perugia. In casa dei campioni d’Europa e neo campioni del mondo, i biancorossi devono cercare l’impresa corsara per difendere il trofeo alzato quasi un anno fa a Bologna, 8° coccarda apposta sulle magliette nella storia del club. Chi vince va in Final Four il 7 e 8 febbraio a Bologna, chi perde esce di scena dalla 48° edizione senza possibilità di appello. Occorre dunque vincere in trasferta, cosa che è rimasta tabù per il gruppo di Medei fino a domenica 21, quando Civitanova è riuscita a festeggiare a Cuneo, finalmente anche lontano dall’inespugnabile Eurosuole Forum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, la Lube in missione a Perugia. In palio le Final Four: trasferta per 150 tifosi

Leggi anche: Super Chieri si sbarazza di Perugia e chiude terza l'andata. Definite le Final Eight di Coppa

Leggi anche: Basket femminile, la Coppa Italia trova la sede per le Final Eight

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Coppa Italia, la Lube in missione a Perugia. In palio le Final Four: trasferta per 150 tifosi; Valsa Missione compiuta, è quarta in solitaria.

Coppa Italia, la Lube in missione a Perugia. In palio le Final Four: trasferta per 150 tifosi - Finale d’anno col botto per i vice campioni d’Italia, attesi domani nella tana degli acerrimi nemici per difendere il trofeo ... ilrestodelcarlino.it