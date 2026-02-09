Fabrizio Corona ha deciso di svelare un dettaglio inaspettato sulla sua vita privata. L’ex paparazzo rivela di avere due amici molto noti nel mondo dello spettacolo, ma che non toccherà mai. La sua scelta sorprende, considerando il livello di celebrità di queste persone e il legame che li unisce. Corona non ha mai nascosto le sue opinioni, e questa volta conferma di mantenere le distanze da alcuni nomi importanti.

Fabrizio Corona sorprende tutti e parla di amicizia: nel mondo dello spettacolo ci sono due volti famosissimi che non toccherà mai. Ecco la sua rivelazione inedita! Leggi anche: Fabrizio Corona scomparso nel nulla, che succede? Social eliminati, non c’è traccia di Falsissimo: è la fine di tutto? Nel panorama dello spettacolo italiano, Fabrizio Corona è da sempre sinonimo di scontro, rivelazioni senza filtri e rapporti spesso bruciati nel giro di poche dichiarazioni. Dai conduttori televisivi ai giornalisti, passando per influencer e dirigenti di rete, negli anni l’ex re dei paparazzi ha collezionato più nemici che alleati, soprattutto dopo il lancio dei suoi format più controversi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’avreste mai detto? Fabrizio Corona ha due amici famosissimi che non toccherà mai: ecco chi sono

Approfondimenti su Fabrizio Corona Amicizia

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha analizzato le origini della fortuna di Silvio Berlusconi, sollevando dubbi sulle fonti dei suoi 113 miliardi di lire.

Recentemente, Chiara Ferragni è tornata a essere protagonista delle cronache, questa volta per un episodio che coinvolge anche Silvia Toffanin.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Ultime notizie su Fabrizio Corona Amicizia

Argomenti discussi: Chi è davvero Kate Beckinsale? Da reginetta di rom-com dal look bon ton a reference di stile audace. L'avreste mai detto?; Sanremo 2026, Colombre e Maria Antonietta: 'Viviamo di emozioni'; Liam e suo padre liberati e tornati a Minneapolis, Noem: Bodycam per tutti gli agenti - Noem: Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis; La Roma regina del mercato perde a Udine e scivola al quinto posto Si può perdere con Malen e Robinio Vaz? Incredibilmente si può. I Gasperini boys battuti 1-0. Rete di Ekkelenkamp. Zaniolo entra ed evita di segnare il 2-0 a porta vuota Si può perdere con.

L’avresti mai detto che lo stile goth sarebbe diventato bon ton?Rossetto nero, scarpe a dir poco chunky e gonnelloni di vaporoso tulle. C’è stato un tempo in cui avrei definito così l’identikit della ragazza gotica per eccellenza. Non notarla era impossibile e ... donnamoderna.com

L'avreste mai detto? Gli orsetti gommosi saranno i veri protagonisti della nail art 2026Secondo il report Pinterest Predicts il 2026 si preannuncia un anno all’insegna del colore, della gioia e del dolce…senza sensi di colpa. Tra le tendenze più attese, una in particolare cattura ... grazia.it

Mediaset prende le distanze Dopo la sospensione dell’account Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa, legale di Fabrizio Corona, Mediaset interviene per smentire ogni responsabilità: https://fanpa.ge/tEcop facebook

“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione”: l’annuncio dell’avvocato Ivano Chiesa x.com