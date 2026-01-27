Come si è originata la fortuna di Silvio Berlusconi? Erano 113 miliardi di lire e nessuno ha mai capito da dove sono saltati fuori? | cosa ha detto Fabrizio Corona a Falsissimo

Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha analizzato le origini della fortuna di Silvio Berlusconi, sollevando dubbi sulle fonti dei suoi 113 miliardi di lire. La discussione si concentra sui sospetti e sulle incertezze riguardanti il percorso imprenditoriale del noto politico, offrendo un approfondimento critico su un tema spesso oggetto di speculazioni e interrogativi pubblici.

“Come si è originata la fortuna di Silvio Berlusconi?”. Fabrizio Corona la ritocca nuovamente piano. Nell’ultima puntata di Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo, andata in onda su Youtube poche ore fa (già a quasi due milioni di visualizzazioni dopo nemmeno 12 ore dalla messa online ndr ), l’ex re dei paparazzi ha voluto esplorare, proprio in apertura di puntata, che non tutto quadra nello storytelling delle fortune imprenditoriali berlusconiane. Corona ha abilmente recuperato un film oramai fantasma che è il dittico Loro di Paolo Sorrrentino. “Mediaset l’ha ritirato dal mercato comprandolo con milioni e milioni di euro”, ha urlato Corona dal suo sgabello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

