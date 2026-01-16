Chiara Ferragni fa uno sgarbo a Silvia Toffanin | l’avreste mai detto? Ecco cosa è successo

Recentemente, Chiara Ferragni è tornata a essere protagonista delle cronache, questa volta per un episodio che coinvolge anche Silvia Toffanin. Dopo un periodo segnato da vicende legali e mediatica, la influencer ha fatto parlare di sé con un gesto che ha sorpreso molti. Ecco cosa è successo e come si inserisce nel suo percorso recente, tra attenzione mediatica e questioni giudiziarie.

Dopo due anni segnati dal caso Pandoro Gate e da un’esposizione mediatica senza precedenti, Chiara Ferragni è tornata al centro della scena giudiziaria e, subito dopo, di quella televisiva. Il proscioglimento arrivato il 14 gennaio al tribunale di Milano sembrava l’occasione perfetta per raccontarsi, chiarire e ripartire davanti al grande pubblico. E invece, proprio quando tutto sembrava pronto, qualcosa è saltato. Un cambio di rotta improvviso che ha spiazzato molti e che ha coinvolto uno dei salotti televisivi più ambiti. Chiara Ferragni dice no a Silvia Toffanin all’ultimo minuto: i fatti. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe dovuto registrare un’intervista con Silvia Toffanin per Verissimo, destinata ad andare in onda tra il 24 e il 25 gennaio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Chiara Ferragni fa uno sgarbo a Silvia Toffanin: l’avreste mai detto? Ecco cosa è successo Leggi anche: Chiara Ferragni e Silvia Toffanin, scoppia 'il caso': "In extremis". L'indiscrezione Leggi anche: Chiara Ferragni in tribunale, inizia il processo per il pandoro gate: ecco cosa ha detto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata; Referendum giustizia, lo sgarbo di Salvini a Meloni: campagna col simbolo leghista; Evelina Sgarbi: «Papà Vittorio non mi ha fatto gli auguri di Natale. Hanno chiesto di non farmi vedere le cartelle cliniche». Chiara Ferragni, perché è saltata l’intervista a Verissimo?/ Spunta il retroscena - Chiuso il processo per il Pandorogate, Chiara Ferragni avrebbe dovuto rilasciare un'intervista a Verissimo che sarebbe improvvisamente saltata. ilsussidiario.net

Pandoro Gate: il proscioglimento e le reazioni social di Chiara Ferragni e Fabio Damato - Con il proscioglimento, Chiara Ferragni e Fabio Damato chiudono il capitolo del Pandoro Gate, pur con conseguenze personali e professionali ancora evidenti. notizie.it

"Chiara Ferragni ospite a Verissimo, ma dà buca all'ultimo": l'indiscrezione sul ritorno in tv dopo la sentenza x.com

Chiara Ferragni dà buca a Silvia Toffanin L'influencere sarebbe dovuta andare ospite a 'Verissimo' per la sua prima intervista dopo essere stata prosciolta dalle accuse per il Pandoro Gate ma avrebbe fatto 'dietrofront' - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.