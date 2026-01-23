luiss e confindustria a bologna il roadshow nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio

A Bologna si è svolta la terza tappa del roadshow “Luiss & Confindustria”, un’iniziativa che coinvolge giovani, formazione e imprese nel territorio. Promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, l’evento mira a favorire il confronto e le opportunità tra studenti e imprenditori locali, contribuendo allo sviluppo di nuove prospettive per il futuro economico e formativo della regione.

Giovani, formazione e imprese si incontrano a Bologna. Nel capoluogo emiliano si è infatti tenuta oggi la terza tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro. Ad aprire i lavori Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss, e Sonia Bonfiglioli, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro. “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di essere vicini alle comunità imprenditoriali, economiche e sociali, comprendere i bisogni del mercato del lavoro locale e rispondere con dei percorsi di studio e formazione adeguati a questo scopo”, ha sottolineato Boccardelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Luiss-Confindustria, dialogo tra imprese e studenti per lo sviluppo del sistema produttivo; Intelligenza artificiale e lavoro, Boccardelli (Luiss): Investiamo nel capitale umano; Consob, Freni verso la presidenza. La nomina in cdm; Intelligenza artificiale e lavoro Boccardelli Luiss | Investiamo nel capitale umano.

