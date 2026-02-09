Lavori per la sicurezza | come cambia la viabilità lungo le strade Provinciali
La strada provinciale 46 della Valbrona rimarrà chiusa per dieci giorni. I lavori riguardano la messa in sicurezza delle pareti rocciose e comportano tagli di vegetazione, disgaggi e l’installazione di reti metalliche. La viabilità subirà quindi modifiche fino al termine dei lavori.
La SP46 della Valbrona chiude per dieci giorni. Nell'ambito dei servizi di protezione delle pareti incombenti sulla strada, infatti, sono previsti interventi di taglio vegetazione, disgaggio, posa reti metalliche su pareti rocciose.Il provvedimento, varato dalla Provincia di Lecco, fa riferimento.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lavori in corso sulla A4 e nelle Strade Provinciali, come cambia la viabilità
Attualmente sono in corso lavori sulla A4 e nelle Strade Provinciali della provincia di Verona, che comportano modifiche temporanee alla viabilità.
Messa in sicurezza e adeguamento degli scarichi, lavori idraulici lungo il Savio e in via Fornasaccia: cambia la viabilità
Proseguono i lavori idraulici finanziati dal PNRR lungo il Savio e in via Fornasaccia, con interventi di sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti fognarie.
