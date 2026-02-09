Lavori per la sicurezza | come cambia la viabilità lungo le strade Provinciali

Da leccotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada provinciale 46 della Valbrona rimarrà chiusa per dieci giorni. I lavori riguardano la messa in sicurezza delle pareti rocciose e comportano tagli di vegetazione, disgaggi e l’installazione di reti metalliche. La viabilità subirà quindi modifiche fino al termine dei lavori.

La SP46 della Valbrona chiude per dieci giorni. Nell'ambito dei servizi di protezione delle pareti incombenti sulla strada, infatti, sono previsti interventi di taglio vegetazione, disgaggio, posa reti metalliche su pareti rocciose.Il provvedimento, varato dalla Provincia di Lecco, fa riferimento.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

