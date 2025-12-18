Messa in sicurezza e adeguamento degli scarichi lavori idraulici lungo il Savio e in via Fornasaccia | cambia la viabilità

Proseguono i lavori idraulici finanziati dal PNRR lungo il Savio e in via Fornasaccia, con interventi di sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti fognarie. Questi interventi, fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico, comportano modifiche alla viabilità e miglioramenti nelle infrastrutture, contribuendo a tutelare il territorio e la comunità.

Proseguono sul territorio comunale i lavori idraulici finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi alla messa in sicurezza, al ripristino e all'adeguamento delle reti e degli scarichi diretti di fognatura pubblica, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico.

