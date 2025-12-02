Ponte San Giovanni modifiche alla circolazione in via Nino Bixio
PERUGIA – "Continua l’opera di riqualificazione di Ponte San Giovanni". A dirlo è l’assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Zuccherini che entra nei dettagli: "Dopo l’avvio dei lavori in via Fiorita e via della Spiga, a breve partiranno quelli su via Pontevecchio e quelli, attesi da molto tempo dalla cittadinanza, in via Nino Bixio, dove sarà realizzata una nuova pavimentazione con interventi in profondità per risolvere in via definitiva i problemi che si sono ripetuti più volte in passato". Per questo è stata emessa l’ordinanza n. 2364 del 27 novembre che prevede alcuni provvedimenti sulla circolazione in occasione dei lavori di riqualificazione stradale di via Nino Bixio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
