Lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo chiude un tratto di strada

Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11, via Canonici tra via Bologna e via Trotti Mosti resterà chiusa al traffico. I lavori per il nuovo centro sportivo richiedono modifiche alla viabilità e alcuni spostamenti. Chi deve passare in zona dovrà trovare percorsi alternativi o pianificare in anticipo. La strada sarà chiusa al transito, eccetto per chi ha autorizzazioni specifiche.

Nuovo centro sportivo, lavori in corso e modifiche alla viabilità. Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11, il tratto di via Canonici, tra via Bologna e via Trotti Mosti, sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati).

