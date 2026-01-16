Sette lavoratori in nero in un' azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza | maxi sanzione da 45mila euro

Durante un'operazione dei carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro di Latina, sono stati riscontrati sette lavoratori in nero e irregolarità relative alla sicurezza in un’azienda agricola della zona. L’intervento ha portato a una sanzione complessiva di 45.000 euro, evidenziando l’importanza di rispettare le norme sul lavoro e sulla sicurezza nel settore agricolo.

Un accesso ispettivo dei carabinieri della stazione e dei colleghi del nucleo Ispettorato del lavoro di Latina è stato effettuato in un'altra azienda agricola della provincia di Latina, impegnata nella coltivazione di ortaggi. I controlli, eseguiti questa volta a Monte San Biagio, rientrano.

