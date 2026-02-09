Lavatrici e mobili abbandonati per strada | piovono sanzioni anche da mille euro

Il Comune di Genova ha intensificato i controlli contro chi abbandona rifiuti per strada. Durante il weekend, le forze dell’ordine hanno multato più persone, soprattutto nei quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente. Sono state sequestrate lavatrici e mobili lasciati in strada, e le sanzioni possono arrivare fino a mille euro. La polizia locale ha promesso di continuare a monitorare le zone più colpite.

Pugno duro del Comune contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti in strada. Anche nell'ultimo weekend sono proseguiti i controlli della polizia locale, che hanno coinvolto i quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente. Le zone ritenute più ‘sensibili’ e battute sono state corso Ferdinando Perrone, piazza Metastasio, largo Barulli, via Francesco Rolla e piazza Aprosio. Sono scattate cinque sanzioni, tre delle quali con una multa di mille euro per la gravità dell'infrazione. I materiali abbandonati sono principalmente elettrodomestici, mobili e una lavatrice di grosse dimensioni. In un caso è stata decisiva la segnalazione arrivata al numero unico da parte di un cittadino che aveva notato un incivile che stava abbandonando i rifiuti ingombranti per strada.🔗 Leggi su Genovatoday.it

