Mobili buttati vicino ai cassonetti Multati in 3 | mille euro ciascuno Stop anche all’auto per un mese
Tre persone sono state multate a Pesaro per aver abbandonato mobili e sacchi vicino ai cassonetti. Ognuno ha ricevuto una multa di mille euro e dovrà restare senza auto per un mese. La polizia ha intensificato i controlli per contrastare l’abbandono di rifiuti.
Pesaro, 6 febbraio 2026 – Mille euro di multa e un mese senza auto per aver lasciato un lavandino, un mobile e sacchi accanto ai cassonetti. È successo tra Villa San Martino e Villa Betti: tre sanzioni pesantissime, scattate grazie alle telecamere. Tolleranza zero, dice il Comune. E questa volta il conto arriva davvero. Tre episodi distinti, stesso copione. Zona Villa San Martino, via Ponchielli: un lavandino lasciato a terra di fianco ai cassonetti. Villa Betti: un mobile di legno, poi mobiletti, una sedia di plastica e sacchi abbandonati accanto ai contenitori. I responsabili sono due uomini (uno sui 70 anni, l’altro sui 50) e una donna nata nel 1988. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
