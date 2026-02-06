Tre persone sono state multate a Pesaro per aver abbandonato mobili e sacchi vicino ai cassonetti. Ognuno ha ricevuto una multa di mille euro e dovrà restare senza auto per un mese. La polizia ha intensificato i controlli per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Pesaro, 6 febbraio 2026 – Mille euro di multa e un mese senza auto per aver lasciato un lavandino, un mobile e sacchi accanto ai cassonetti. È successo tra Villa San Martino e Villa Betti: tre sanzioni pesantissime, scattate grazie alle telecamere. Tolleranza zero, dice il Comune. E questa volta il conto arriva davvero. Tre episodi distinti, stesso copione. Zona Villa San Martino, via Ponchielli: un lavandino lasciato a terra di fianco ai cassonetti. Villa Betti: un mobile di legno, poi mobiletti, una sedia di plastica e sacchi abbandonati accanto ai contenitori. I responsabili sono due uomini (uno sui 70 anni, l’altro sui 50) e una donna nata nel 1988. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobili buttati vicino ai cassonetti. Multati in 3: mille euro ciascuno. Stop anche all’auto per un mese

Approfondimenti su Pesaro Multe

La polizia locale di Jesi ha recentemente multato con 1.

Recenti controlli della polizia locale hanno portato all’individuazione di un motociclista che ha abbandonato un sacco di rifiuti vicino ai bidoni, con conseguente sanzione di mille euro e fermo del mezzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

« Costruisco e riparo cose: oggetti, mobili danneggiati. Amo ridare vita a pezzi di valore rotti o rovinati dal tempo, cosa che in fondo somiglia a quello che fai con la recitazione dando vita a un personaggio. Da giovane avevo un furgoncino ea volte ci caricavo q facebook