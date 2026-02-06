Decreto sicurezza e scuola Salvini | Bisogna anche responsabilizzare le famiglie con sanzioni da mille euro
Matteo Salvini propone di mettere i metal detector nelle scuole superiori e di multare i genitori con multe da mille euro, per spingere le famiglie a responsabilizzarsi. Il ministro dell’Interno insiste sull’importanza di coinvolgere le famiglie nei problemi di sicurezza e di fare passi concreti per migliorare l’ambiente scolastico.
Matteo Salvini illustra il decreto sicurezza: metal detector nei licei e multe da mille euro ai genitori per responsabilizzare le famiglie. A Radio24 il vicepremier spiega che il provvedimento "riporta un po' di educazione" domestica, intervenendo su armi e spaccio tra i minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Decreto Sicurezza
Decreto sicurezza, armi e coltelli ai minori: sanzioni da 500 a 12mila euro. Multe anche per i genitori
Il Governo ha approvato nuove norme che prevedono sanzioni da 500 a 12mila euro per chi dà armi o coltelli ai minori.
Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA
Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.
GOVERNO MELONI HA PREPARATO IL NUOVO DECRETO SICUREZZA: ECCO COSA CONTIENE
Ultime notizie su Decreto Sicurezza
Argomenti discussi: Decreto sicurezza: Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali, stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. BOZZA; Ed ecco il decreto sicurezza; Controlli di sicurezza nelle scuole, cosa dice la circolare inviata ai Prefetti dai Ministri dell'Istruzione e dell'Interno; II registro separato per gli agenti, il fermo preventivo: ecco cosa c'è nel pacchetto sicurezza.
Docenti ed ATA sono pubblici ufficiali, c’è l’arresto per chi li aggredisceScopri perché Docenti ed ATA sono pubblici ufficiali e come il nuovo Decreto Sicurezza cambia le regole nelle scuole. informazionescuola.it
Decreto sicurezza: Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali, stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. LA BOZZAPronto il Decreto sicurezza, è già stata diffusa una bozza e il punto di partenza è il porto di coltelli e strumenti da punta o da taglio, definito con una precisione che riduce gli spazi di interpret ... orizzontescuola.it
Dopo l’approvazione del decreto sicurezza, Giorgia Meloni rivendica la linea dura del governo e attacca apertamente una parte della magistratura: “Così ogni legge diventa inutile”. Dall’immigrazione ai cortei, passando per le tutele alle forze dell’ordine, la pre facebook
Tutte le misure del decreto Sicurezza: fermo preventivo di 12 ore e niente coltelli ai minorenni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.