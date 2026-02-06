Decreto sicurezza e scuola Salvini | Bisogna anche responsabilizzare le famiglie con sanzioni da mille euro

Da orizzontescuola.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini propone di mettere i metal detector nelle scuole superiori e di multare i genitori con multe da mille euro, per spingere le famiglie a responsabilizzarsi. Il ministro dell’Interno insiste sull’importanza di coinvolgere le famiglie nei problemi di sicurezza e di fare passi concreti per migliorare l’ambiente scolastico.

Matteo Salvini illustra il decreto sicurezza: metal detector nei licei e multe da mille euro ai genitori per responsabilizzare le famiglie. A Radio24 il vicepremier spiega che il provvedimento "riporta un po' di educazione" domestica, intervenendo su armi e spaccio tra i minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

GOVERNO MELONI HA PREPARATO IL NUOVO DECRETO SICUREZZA: ECCO COSA CONTIENE

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Decreto sicurezza: Dirigenti, docenti e ATA sono pubblici ufficiali, stretta sulla vendita dei coltelli ai minori, genitori responsabili in caso di reato del minore. BOZZA; Ed ecco il decreto sicurezza; Controlli di sicurezza nelle scuole, cosa dice la circolare inviata ai Prefetti dai Ministri dell'Istruzione e dell'Interno; II registro separato per gli agenti, il fermo preventivo: ecco cosa c'è nel pacchetto sicurezza.

