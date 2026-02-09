Lautaro Martinez cerca un record contro la Juventus. La sua stagione sta lasciando il segno e l’attaccante argentino si mette in mostra come punto di riferimento dell’Inter. Ora punta a fare ancora meglio e a rafforzare il suo ruolo, sperando di portare a casa un risultato importante.

Con una stagione destinata a lasciare un segno nella storia dell’Inter, Lautaro Martinez si è imposto come primo punto di riferimento in attacco. Prestazioni costanti, leadership sul campo e una capacità di incidere decisiva in momenti chiave hanno definito la sua stagione, offrendo al club milanese una linea offensiva affidabile e determinante. Con la rete dell’ultima giornata, lautaro martinez ha raggiunto 171 gol ufficiali con la maglia nerazzurra, eguagliando una pietra miliare raggiunta da Roberto Boninsegna. I numeri di questa stagione sono estremamente significativi: totalizza 18 reti in stagione, di cui 14 in campionato, con un ruolino che lo vede 10 gol nelle ultime 12 partite di Serie A. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lautaro insegue Altobelli: contro la Juve punta al record

Approfondimenti su Lautaro Martinez

Altobelli ha espresso grande fiducia nelle capacità di Lautaro Martinez, sottolineando che, sotto la guida di Chivu, il giocatore può raggiungere e superare ogni suo record personale.

Ultime notizie su Lautaro Martinez

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno meglio di luiDei 163 gol che Lautaro ha segnato dal giorno uno con l’Inter, nessuno di questi ha trafitto il Como. L’argentino ha giocato contro i lariani per 90 minuti in tutta la sua carriera, al Sinigaglia, la ... gazzetta.it

Lautaro, una doppietta contro le critiche: ora è capocannoniere e vola anche al fantaLautaro Martinez risponde alle critiche ricevute dopo le partite con Milan e Atletico e lo fa a modo suo, ovvero a suon di gol. La sua doppietta ha infatti risolto una partita non semplice per l'Inter ... gazzetta.it

