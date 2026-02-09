Lautaro insegue Altobelli | contro la Juve punta al record

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez cerca un record contro la Juventus. La sua stagione sta lasciando il segno e l’attaccante argentino si mette in mostra come punto di riferimento dell’Inter. Ora punta a fare ancora meglio e a rafforzare il suo ruolo, sperando di portare a casa un risultato importante.

Con una stagione destinata a lasciare un segno nella storia dell’Inter, Lautaro Martinez si è imposto come primo punto di riferimento in attacco. Prestazioni costanti, leadership sul campo e una capacità di incidere decisiva in momenti chiave hanno definito la sua stagione, offrendo al club milanese una linea offensiva affidabile e determinante. Con la rete dell’ultima giornata, lautaro martinez ha raggiunto 171 gol ufficiali con la maglia nerazzurra, eguagliando una pietra miliare raggiunta da Roberto Boninsegna. I numeri di questa stagione sono estremamente significativi: totalizza 18 reti in stagione, di cui 14 in campionato, con un ruolino che lo vede 10 gol nelle ultime 12 partite di Serie A. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

lautaro insegue altobelli contro la juve punta al record

© Mondosport24.com - Lautaro insegue Altobelli: contro la Juve punta al record

Approfondimenti su Lautaro Martinez

Altobelli esalta Lautaro: «Può battere ogni record sotto la guida di Chivu»

Altobelli ha espresso grande fiducia nelle capacità di Lautaro Martinez, sottolineando che, sotto la guida di Chivu, il giocatore può raggiungere e superare ogni suo record personale.

Soulè insegue il record in casa Roma: la partita contro la sua ex Juve può essere l’appuntamento perfetto: di cosa si tratta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lautaro Martinez

Argomenti discussi: Lautaro insegue Boninsegna, gli serve un gol per diventare il terzo miglior marcatore.

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno meglio di luiDei 163 gol che Lautaro ha segnato dal giorno uno con l’Inter, nessuno di questi ha trafitto il Como. L’argentino ha giocato contro i lariani per 90 minuti in tutta la sua carriera, al Sinigaglia, la ... gazzetta.it

Lautaro, una doppietta contro le critiche: ora è capocannoniere e vola anche al fantaLautaro Martinez risponde alle critiche ricevute dopo le partite con Milan e Atletico e lo fa a modo suo, ovvero a suon di gol. La sua doppietta ha infatti risolto una partita non semplice per l'Inter ... gazzetta.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.