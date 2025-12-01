Lautaro Inter il gol scaccia-critiche col Pisa | ora punta il record di Boninsegna!
Per raccontare la vittoria dell'Inter all'Arena Garibaldi bisogna partire dall'emozione pura, dalla corsa sfrenata e dall'urlo liberatorio sotto il settore ospiti. Lautaro Martinez ha vissuto un pomeriggio da dominatore assoluto, decidendo, in un preciso istante, di cambiare il destino di una partita che si stava facendo complicata e spigolosa. Il capitano della Beneamata, festeggiando nel migliore dei modi la sua presenza numero 250 in Serie A, ha spento le speranze di Alberto Gilardino, tecnico del Pisa ed ex grande centravanti, che stava ormai assaporando il settimo risultato utile consecutivo per i suoi.
