Lautaro Martinez ha incontrato Boninsegna e il legame tra i due si è fatto subito forte. Bonimba, ex Inter, ha speso parole piene di stima per il capitano nerazzurro, definendolo un vero interista e un’emozione da conoscere. Lautaro ha ascoltato con entusiasmo, consapevole dell’eredità che porta sulle spalle.

Lautaro Martinez con il gol segnato ieri a Reggio Emilian ha toccato quota 171 gol con la maglia dell'Inter, raggiungendo sul gradino più basso del podio dei marcatori nerazzurri di sempre Roberto Boninsegna. L'ex attaccante nerazzurro ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha speso bellissime parole per il 'Toro': INTERISTA VERO – «Benvenuto sul podio, è una condivisione momentanea, ma mi fa piacere dare il benvenuto ad un interista vero». SENSO DI APPARTENENZA – «Quando ci siamo conosciuti ho provato un'emozione fortissima.

© Internews24.com - Lautaro, Boninsegna pazzo di lui: «Un interista vero. Un emozione conoscerlo»

Boninsegna si è complimentato con Lautaro Martinez per il record di gol con l’Inter.

Roberto Boninsegna, una figura storica dell’Inter, ha trascorso anni importanti con la maglia nerazzurra, confermando il suo ruolo di terzo miglior marcatore di sempre con 171 gol in 281 partite.

