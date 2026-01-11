Roberto Boninsegna, una figura storica dell’Inter, ha trascorso anni importanti con la maglia nerazzurra, confermando il suo ruolo di terzo miglior marcatore di sempre con 171 gol in 281 partite. La sua carriera all’Inter è stata caratterizzata da successi e dedizione, testimonianza della sua passione per il club. Boninsegna si è sempre definito un interista, lasciando un segno indelebile nella storia del club.

Roberto Boninsegna è una colonna della storia nerazzurra: terzo miglior marcatore di sempre dell’Inter, con 171 gol in 281 presenze. Ospite del MatchDay Programme del club, “Bonimba” ha ripercorso con emozione gli anni vissuti a Milano, lasciandosi andare a ricordi personali e calcistici. “Quelli con l’Inter sono stati anni indimenticabili – racconta – ho vissuto emozioni difficili da cancellare. Abbiamo vinto tanto e io sono riuscito a scalare le classifiche dei marcatori”. Tra i gol più significativi ce n’è uno che spicca in modo particolare: “Contro il Napoli segnai una rete pesantissima, una di quelle che poi ti portano a vincere lo scudetto”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Compleanno Boninsegna, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 82 anni – FOTO

Leggi anche: Stankovic: “L’Inter è un sogno che inseguo, sono interista”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

#Boninsegna: "All' #Inter anni indimenticabili, sono sempre stato interista. #Lautaro Con me l'avrei visto bene" x.com

Come mai Ma Lautaro ha vinto 133 MVP di fila Ma è vicino a Boninsegna tra i marcatori dell'Inter di tutti i tempi Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook