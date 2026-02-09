Boninsegna si complimenta con Lautaro | I record sono fatti per essere battuti un grande applauso per lui Scudetto? L’Inter è la più forte…

Boninsegna si è complimentato con Lautaro Martinez per il record di gol con l’Inter. Ha detto che i record sono fatti per essere battuti e ha elogiato il giocatore, definendolo un grande. Poi ha aggiunto che l’Inter è la squadra più forte e che lo scudetto potrebbe arrivare. L’ex attaccante ha espresso fiducia nella squadra e nel suo attuale attaccante.

Inter News 24 Boninsegna, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Lautaro Martinez e del record di gol con la maglia dell'Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna parla così del record di Lautaro Martinez che, con il gol di ieri al Sassuolo, lo ha raggiunto nella classifica dei migliori marcatori all-time della storia dell' Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. I COMPLIMENTI – « Da parte mia un grande applauso a Lautaro Martinez. Prima che un ex calciatore nerazzurro sono ancora un tifoso acceso dell'Inter e quindi non posso che rallegrarmi con lui per questa stagione che porta avanti all'insegna del gol. Boninsegna: «Con Lautaro saremmo stati micidiali! I record sono fatti per essere battuti» Lautaro Martinez si è preso ancora una volta la scena. Boninsegna al miele: «Con Lautaro saremmo stati una coppia micidiale! I record sono fatti per essere battuti. Quando ci siamo incontrati ad Appiano…» Boninsegna dice che con Lautaro avrebbero fatto faville. Lautaro sempre più nella storia dell'Inter Con il gol segnato oggi al Sassuolo, Lautaro Martinez raggiunge quota 171 reti in nerazzurro, agganciando Boninsegna e salendo sul podio dei migliori marcatori di sempre della storia dell'Inter.

