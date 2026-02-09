Laura Pausini sugli haters | Non è sano insultare se non piace una canzone Mia figlia ha il divieto di usare i social

Laura Pausini torna a parlare degli haters e lo fa in modo diretto. Durante il servizio a “Le Iene” su Italia 1, la cantante spiega che insultare qualcuno solo perché non piace una canzone non è un comportamento sano. Pausini aggiunge anche che sua figlia non può usare i social, per proteggerla da queste dinamiche. La cantante alza la voce contro le critiche gratuite e invita a riflettere sul rispetto online.

Ravenna, 9 febbraio 2026 – Laura Pausini domenica sera è stata protagonista di un servizio de “Le Iene” (Italia 1) sugli attacchi social. La popstar originaria di Solarolo (in provincia di Ravenna), che affiancherà Carlo Conti per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo dal 24 al 28 febbraio come co-conduttrice, conta 75 milioni di dischi venduti, un Grammy Award, un Golden Globe e svariati altri premi e riconoscimenti. É l’artista italiana più premiata e ascoltata al mondo. Tra le più amate in assoluto, con 5,4 milioni di follower su Instagram, 1,1 milioni su TikTok, 7,8 milioni su Facebook. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini si sfoga dopo il Festival di Sanremo.

