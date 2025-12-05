Laura Pausini ha fatto l’errore di non farmi sentire il brano e cambiarne il testo È una mia amica ma in quel momento non lo è stata | Gianluca Grignani torna a parlare de La mia Storia tra le Dita

“ La diffida a Laura Pausini non la racconto, non voglio continuare il discorso”, ha detto Gianluca Grignani presentando a Milano la riedizione del suo album ‘ Destinazione paradiso ‘, per i 30 anni dalla pubblicazione. Una promessa non mantenuta nel corso della conferenza stampa. Perché la querelle con la cantante è tornata al centro della scena nelle scorse settimane quando, dopo un lungo botto e risposta durato mesi, i due artisti hanno annunciato un accordo. La Warner Chappell, società editrice del brano “ La mia storia tra le dita “, ha comunicato “di aver risolto positivamente con Gianluca Grignani e Massimo Luca (l’altro autore del brano, ndr ) la controversia nata dalla modifica del testo dell’opera ‘La mia storia tra le dita’ nella versione pubblicata da Laura Pausini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Laura Pausini ha fatto l’errore di non farmi sentire il brano e cambiarne il testo. È una mia amica, ma in quel momento non lo è stata”: Gianluca Grignani torna a parlare de La mia Storia tra le Dita

