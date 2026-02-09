Narges Mohammadi ha ricevuto una nuova condanna in Iran. L’attivista, che ha passato gli ultimi dieci anni in carcere, non vede i suoi figli a Parigi dal 2015. Ora si trova in isolamento in una prigione gestita dai Guardiani della rivoluzione e le sue condizioni di salute sono molto preoccupanti. La sua situazione si aggrava ancora di più in un momento in cui il governo iraniano continua a reprimere chi si batte per i diritti delle donne.

U na nuova condanna per Narges Mohammadi, l’attivista per i diritti delle donne iraniana, Premio Nobel per la Pace nel 2023. La sentenza parla di altri sette anni, che si aggiungono ai 13 (oltre a 154 frustate) a cui era già stata condannata. Dal dicembre del 2024 a quello del 2025 Mohammadi era stata scarcerata per motivi medici, ma il 12 dicembre era stata arrestata durante una protesta nella città di Mashhad, durante una cerimonia commemorativa in onore dell’attivista iraniano Khosrow Alikordi, trovato senza vita nel suo ufficio in circostanze mai chiarite. Iran, l’8 marzo di lotta di Narges Mohammadi: «Le donne faranno cadere il regime» X Leggi anche › Dopo l’arresto, le violenze fisiche: cosa sta succedendo alla premio Nobel iraniana Narges Mohammadi Da allora si trova in isolamento in un carcere gestito dai Guardiani della rivoluzione, il principale corpo armato del regime iraniano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attivista ha trascorso buona parte degli ultimi dieci anni in prigione e dal 2015 non vede i figli, che vivono a Parigi. Oggi si trova in isolamento in un carcere gestito dai Guardiani della rivoluzione e le sue condizioni di salute sono pessime

Approfondimenti su Narges Mohammadi

I Pasdaran, conosciuti anche come Guardiani della Rivoluzione, sono un’organizzazione militare e politica di fondamentale importanza in Iran.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Narges Mohammadi

Argomenti discussi: Iran, la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere; Iran, la Nobel per la Pace Mohammadi condannata ad altri sei anni e a due anni di esilio; L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T. a otto anni di prigione; Iran, la Nobel Mohammadi in carcere. Ha iniziato lo sciopero della fame.

L’attivista di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcereL’imprenditore dei media e attivista hongkonghese Jimmy Lai è stato condannato a vent’anni di carcere alla fine di un processo che è diventato emblematico dell’erosione delle libertà civili e dell’aut ... ilpost.it

L’Ungheria condanna l’attivista antifascista Maja T. a otto anni di prigioneIl 4 febbraio la giustizia ungherese ha condannato l’antifascista Maja T., di nazionalità tedesca, a otto anni di prigione per aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest, in U ... internazionale.it

la Repubblica. . Un tedoforo che corre con un fucile, invece che con la torcia olimpica. Un paio di volantini che spiegano perché le Olimpiadi "di guerra, devastazione e repressione" debbano essere contestate e sabotate. Il precedente di Parigi, con gli attentati facebook