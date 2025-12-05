Sono oltre 5,4 milioni gli stranieri che vivono in Italia | la maggior parte in condizioni di marginalità

"Sono più di 5,4 milioni gli stranieri che vivono in Italia (il 9,2% della popolazione residente), ma la gran parte si trova in condizioni di marginalità". Sono alcuni dei dati che emergono dal 59° Rapporto Censis. I numeri sui lavoratori stranieri. "Il 29,0% dei lavoratori stranieri - si legge ancora - (che sono in totale 2.514.000, ovvero il 10,5% degli occupati) è a tempo determinato o ha un impiego part time involontario (tra gli italiani la quota corrispondente si ferma al 17,2%). Il 29,4% svolge un lavoro non qualificato (l’8,0% tra gli italiani) e il 55,4% degli occupati stranieri laureati risulta sovraqualificato, ovvero possiede un titolo di studio troppo elevato per il lavoro svolto (il 18,7% tra gli italiani)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sono oltre 5,4 milioni gli stranieri che vivono in Italia: la maggior parte in condizioni di marginalità

